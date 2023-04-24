طلاب من كلية الهندسة الطبية يصممون مفصل ورك متعدد الحركات

دمشق-سانا

نجحت مجموعة من طلاب كلية الهندسة الطبية بجامعة تشرين في اللاذقية بتصميم مفصل ورك متعدد الحركات وبسعر مخفض.

وأوضح كل من الطلاب (جلنار علي وحسن الحسين وحيدر حبيب) لـ سانا الشبابية أن فكرة التصميم جاءت لتأمين مفصل ورك يعطي حركات أكثر وبسعر منخفض لكون المتوافر بالسوق محلياً لجهة التكلفة المنخفضة وحيد الحركة، ويعطي حركات قليلة، ويستخدم لكبار السن، ولا يتناسب مع المتطلبات الحركية الإضافية للشباب.

وعن ميزات المفصل، أشار الطلاب إلى أنه يعطي حركات أوسع وبحرية أكبر بالتنقل والقدرة على ممارسة الحياة بشكل أقرب للطبيعي دون تشوه بالمشي مع تقليل كبير لمخاطر حدوث خلع بالمفصل.

كما بينوا أن المفصل مصنوع من مواد متوافقة حيوياً ومتوافرة، وهي سبائك التيتانيوم والبولي إيثيلين عالي الوزن الجزيئي، التي تحمي من التآكل الذي يحدث في المفاصل عادة مع مرور الوقت بالاعتماد على آليات ميكانيكية مدروسة واختبارات حاسوبية تعطي المفصل مجالاً حركياً قريباً من المجال الطبيعي لجهة كل الحركات كالثني والبسط والتقريب والتبعيد والدوران، وبالتالي يمكن المريض من المشي والتحرك بسلاسة وممارسة الأنشطة الرياضية البسيطة.

وعن الصعوبات التي واجهتهم، لفت الطلاب إلى أنها تمثلت بصعوبة الحصول على المراجع العلمية الدقيقة للانطلاق منها، إضافة إلى ارتفاع تكاليف صناعة المفصل بمواد أصلية بطابعة ثلاثية الأبعاد.

بدوره أكد الدكتور هاني عماشة من كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية (قسم إلكترونيات طبية وقياسات حيوية) في جامعة دمشق ومدرس في جامعة تشرين والمشرف على المشروع أن التصميم يعد نموذجاً جديداً، ويحقق الغاية المطلوبة من خلال توفير مفصل متعدد الحركات يعطي مجالاً واسعاً دون تشوه بالحركة، ويحمي من المخاطر العديدة التي تظهر في المفاصل المتوافرة بالسوق، كما أنه ينافس المستورد من حيث الجودة ويمكن طباعته من خلال طابعة ثلاثية الأبعاد بالمواد الحيوية التي تم اختبارها، والتأكد من ملاءمتها.

وأشار عماشة إلى وجود أكثر من جهة بإمكانها دعم المشروع كوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو منظمة خطوة للأطراف الصناعية أو أحد التجار المستوردين أو الصناعيين الراغبين بدخول هذا المجال، موضحاً أن تكلفة إنتاجه منخفضة مقارنة بالمفاصل متعددة الحركة المستوردة، حيث تصل نسبة التوفير إلى60 بالمئة.

أمجد الصباغ

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