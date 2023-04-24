سعر غرام الذهب ينخفض 5 آلاف ليرة محلياً

دمشق-سانا

انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية 5 آلاف ليرة سورية عن السعر الذي استقر عليه منذ يوم السبت الموافق للسادس عشر من شهر نيسان الجاري.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 410 آلاف ليرة وسعر شراء 409 آلاف ليرة، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 351429 ليرة وشراء 350429 ليرة.

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار995 بـ 15 مليوناً و350 ألف ليرة وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 3 ملايين و510 آلاف ليرة.

وأكدت الجمعية على الحرفيين الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها تحت طائلة المساءلة القانونية، ووزعت أرقام هواتف للشكاوى 0112248005 و0112230766.

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