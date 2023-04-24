الصين تجدد الإنذار الأزرق لمواجهة تيارات الحمل الحراري

بكين-سانا

جدد المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية اليوم إصدار إنذار باللون الأزرق لمواجهة تيارات الحمل الحراري في أجزاء من البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن المركز قوله: إنه ابتداء من اليوم وحتى صباح الغد ستضرب العواصف الرعدية والبرد أجزاء من منطقة قوانغشى جنوب الصين ومقاطعة قوانغدونغ ، ومن المتوقع أن يصل منسوب الأمطار إلى 50 ميلمتراً في الساعة.

ونصحت السلطات الصينية السكان بتوخي الحذر إزاء الفيضانات العارمة وانجرافات التربة والانهيارات الطينية.

ويوجد في الصين نظام إنذار من الطقس شديد الحمل الحراري مكون من ثلاثة مستويات مرمزة بألوان مختلفة، حيث يمثل اللون البرتقالي أشدها يليه الأصفر ثم الأزرق.

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