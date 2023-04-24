إنتاج أكثر من 300 ألف غرسة مثمرة في حمص لهذا الموسم

حمص-سانا

أنتجت مديرية زراعة حمص أكثر من 300 ألف غرسة مثمرة، من بينها 244 ألف غرسة متنوعة، و60 ألفاً من غراس الزيتون للموسم الزراعي الحالي.

وأوضح مدير زراعة حمص المهندس يونس حمدان في تصريح لمراسلة سانا، أنه تم إنتاج هذه الغراس في مركز المختارية الزراعي التابع للمديرية، والذي يعد الأكبر من نوعه على مستوى سورية لإنتاج الأشجار المثمرة.

وخلال جولة له على المركز بين حمدان أن جميع الأعمال المتعلقة بالغراس من سقاية وتعشيب ومراقبة للحالة العامة تتم على أتم وجه.

من جهة ثانية بين مدير الزراعة أن حقول القمح المزروعة بمركز المختارية والتي تبلغ 200 دونم لا يوجد فيها أي إصابات حشرية أو آفات وأن وضعها جيد، داعياً المزارعين في المحافظة للقيام بأعمال الكشف الصباحي على حقولهم، وإبلاغ المديرية والوحدات الإرشادية عند مشاهدة أي أعراض إصابة على المحاصيل، وخصوصاً القمح بما يخص السونة لتنفيذ أعمال المكافحة المجانية مباشرة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency