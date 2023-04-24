عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

القدس المحتلة-سانا

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين فجر اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن مجموعات متتالية من المستوطنين اقتحمت المسجد الأقصى، ونفذت جولات استفزازية في باحاته تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال التي اقتحمت مصلى باب الرحمة، وخربت محتوياته، وقطعت أسلاك الكهرباء عنه، ومنعت حراس الأقصى من الدخول إليه.

كما عززت قوات الاحتلال انتشارها العسكري داخل الأقصى وعند أبوابه، وعرقلت حركة الفلسطينيين وفتشتهم.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت أول أمس ثاني أيام عيد الفطر مصلى باب الرحمة، واعتدت على المصلين فيه، وخربت محتوياته.

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