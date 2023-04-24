مدفيديف: بولندا كيان معاد لروسيا

موسكو-سانا

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن بولندا كيان معاد لروسيا، مشيراً إلى أن وجود أتباع ستيبان بانديرا في جيش هذا الكيان لن يؤثر على دقة الصواريخ الروسية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن مدفيديف قوله اليوم وفقاً لوكالة نوفوستي: “إن وجود أتباع بانديرا من القوميين المتعصبين الأوكرانيين في صفوف الجيش البولندي لن يؤثر بتاتا على دقة الصواريخ الروسية، كما أن بولندا ليست سوى كيان معاد لروسيا الاتحادية”.

وكان ستيبان بانديرا يتزعم القوميين المتعصبين الأوكرانيين الذين قاتلوا إلى جانب ألمانيا النازية ضد الجيش السوفييتي.

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