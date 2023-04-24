تراجع هيمنة الدولار الأمريكي في الاقتصاد العالمي بقوة مقابل الدور الصيني

لندن-سانا

بدأت هيمنة الدولار الأمريكي في الاقتصاد العالمي بالتراجع بقوة مقابل ارتفاع الدور الصيني في التجارة الدولية والاقتصاد العالمي.

وفي مقال لمؤسس صندوق التحوط بريدج ووتر اسوشييتس راي داليو نشر على شبكة سكاي نيوز الإخبارية أوضح أن “طبيعة التجارة في العالم تتغير إن الدول التي كانت تحتفظ بالدولار وهو دين باعتباره العملة الرئيسة في التجارة الدولية بدأت تميل للعملات الأخرى، وخاصة في ظل تشجيع الصين لاستخدام عملتها اليوان في التجارة مع الدول الأخرى، الأمر الذي بات مهدداً لدور العملة الخضراء التي تتربع على عرش التجارة العالمية”.

وأضاف داليو أن العقوبات الغربية التي فرضت على روسيا عقب اندلاع الأزمة الأوكرانية سلطت الضوء على مخاطر الاحتفاظ بأصول دولارية.

كما أثار تجميد الغرب لاحتياطات روسية بقيمة 330 مليار دولار المخاوف من التعامل بالدولار أو اليورو، وهو تصرف وصفه داليو بـ تسليح الدولار.

وتتفق تصريحات داليو مع العديد من الشخصيات التي ترى أن سياسة العقوبات الأمريكية تضر بقوة العملة الخضراء ودورها البارز في التجارة العالمية والاقتصاد العالمي.

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