مصرع ثلاثة أشخاص بحادث سير وسط العراق

بغداد-سانا

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم جراء وقوع حادث سير على طريق بغداد-كركوك في محافظة صلاح الدين وسط العراق.

وذكر موقع السومرية نيوز أن “الحادث المروري الذي وقع مقابل ناحية سليمان بك بمحافظة صلاح الدين على طريق بغداد-كركوك أدى إلى مصرع ثلاثة أشخاص على الفور”.

وحسب الموقع فإن طريق بغداد-كركوك أو ما يسمى طريق الموت يتصدر الحوادث المرورية على مستوى البلاد، بسبب عدم تنظيم سير المركبات والفوضى في عمليات الإعمار والضوابط المرورية، إلى جانب إهمال قواعد السلامة المرورية.

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