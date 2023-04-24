هبوط اضطراري لطائرة إثر اندلاع حريق بمحركها في ولاية أوهايو الأمريكية

واشنطن-سانا

اضطرت طائرة ركاب للقيام بهبوط اضطراري إثر اندلاع حريق في أحد محركاتها بعد إقلاعها من مطار كولومبوس الدولي بولاية أوهايو الأمريكية.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن بيان صادر عن شركة الطيران المشغلة قولها: “إن حريقاً اندلع بعد فترة قصيرة من إقلاع طائرة بوينغ 737 رقم 1985 من مطار جون غلين الدولي المتوجهة إلى مدينة فينيكس، بعد دخول أحد الطيور المهاجرة بالخطأ أحد المحركات، حيث تم الكشف عن الحريق بعد وقت قصير ما اضطر الطائرة إلى الهبوط الفوري بسلام ودون الإبلاغ عن أي إصابات”.

وأضاف المصدر أن “الطائرة خرجت عن الخدمة والحريق تسبب ببعض التأخير ريثما يتم نقل الركاب إلى رحلات أخرى”.

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