روسيا تطور قدراتها في مجالات الأمن السيبراني

موسكو-سانا

أعلنت مؤسسة روستيخ الروسية عزمها إطلاق مشروع جديد يتعلق بتطوير قدراتها في مجالات الأمن السيبراني.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن نائب المدير العام للمؤسسة نيكولاي فولوبيوف قوله في تصريح: إن “روستيخ ستتعاون مع شركة ألماز أنتي الروسية على مشروع يتعلق بمجالات الأمن السيبراني وحماية نظم المعلومات وستصبحان مساهمين أساسيين في شركة التيوس لامب المتخصصة في هذه المجالات والتي ستعمل على تطوير البرمجيات لمواجهة التهديدات السيبرانية وضمان أمن المعلومات في مرافق البنى التحتية المرتبطة بإدارة الحركة الجوية في البلاد”، مشيراً إلى أن الشركة ستعمل على زيادة مستوى أمن المعلومات في النظم الموحدة لإدارة الحركة الجوية في روسيا وستقوم بالبحث عن نقاط الضعف في برمجيات هذه النظم ومعالجتها، وستدخل على هذه النظم كل ما هو جديد في مجالات الأمن السيبراني.

وأوضح فولوبيوف أن الشركة ستعمل على الأراضي الروسية وتخطط لإدخال خدماتها إلى الأسواق الأجنبية أيضاً، لافتاً إلى أن المشروع الجديد يتماشى مع استراتيجية الأمن القومي في الاتحاد الروسي والتي من بين أبرز أولوياتها ضمان أمن المعلومات في الأنظمة الإلكترونية في روسيا.

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