(السعادة مهما يحصل) كتاب يبحث في مفهوم السعادة عبر قصة حياة

دمشق-سانا

أصدرت الهيئة العامة السورية للكتاب ضمن المشروع الوطني للترجمة كتاباً بعنوان السعادة مهما يحصل، من تأليف الكاتب الفرنسي روبير إيميري المتخصص في مجال الفن المعاصر، وترجمة الاستاذة عبير حمود.

يتناول الكتاب مفهوم السعادة من خلال حوار أجراه المؤلف مع شخصية تدعى آراميل سيكس، وهي سيدة فقدت ابنها الأصغر بطريقة مأساوية، ما دفعها لأن تعطي لحياتها معنى فتحولت إلى شخصية معروفة عالمياً.

الكتاب الذي يقع في 144 صفحة من القطع المتوسط عبارة عن ترجمة فعلية لأقوال السيدة آراميل، التي تعبر عن كيفية الوصول إلى السعادة عن طريق التفكير والتأمل.

يذكر أن روبير إيميري كاتب فرنسي متخصص في مجال الفن المعاصر عمل في مجالات عدة قبل دخوله عالم الأدب والكتابة، ومن أعماله درب الشعور والليلية المتمردة.

أما عبير حمود فهي مترجمة خريجة المعهد العالي للترجمة، تحمل ماجستير في الترجمة من جامعة ليون الفرنسية، ولها ترجمات عديدة صادرة عن الهيئة العامة السورية للكتاب.

محاسن العوض

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