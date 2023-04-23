الأمن التونسي يقبض على إرهابي شمال البلاد

تونس-سانا

أعلنت وزارة الداخلية التونسية القبض على إرهابي في مدينة طبربة في ولاية منوبة شمال البلاد.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن الوزارة قولها في بيان: إن “دورية تابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبربة تمكنت من القبض على إرهابي مفتش عنه لصالح وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل انتمائه إلى تنظيم إرهابي ومحكوم عليه بالسجن لمدة 13 سنة”، مشيرة إلى أنه ستتم إحالة الارهابي الموقوف إلى القضاء المختص بعد انتهاء التحقيقات معه.

وكانت وزارة الداخلية التونسية أعلنت الخميس الماضي القبض على إرهابيين اثنين في ولاية أريانة شمال شرق البلاد.

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