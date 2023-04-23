الصين تجدد إنذاراً باللون الأزرق لمواجهة تيارات الحمل الحراري

بكين-سانا

جدد المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية اليوم إصدار إنذار باللون الأزرق لمواجهة تيارات الحمل الحراري في أجزاء من البلاد.

ونقلت وكالة شينخوا عن البيان الصادر عن المركز الصيني قوله: إنه “اعتباراً من صباح اليوم وحتى يوم غد، من المتوقع أن تجتاح العواصف الرعدية والبرد أجزاء من منطقة غوانغشي جنوب الصين”.

وأضاف المركز: إن “أمطاراً غزيرة ستضرب أجزاء من جيانغشي وفوجيان وغويتشو وغوانغشي وغوانغدونغ، حيث ستشهد بعض الأماكن هطول أمطار يصل منسوبها إلى 50 ميليمتراً في الساعة”.

ونصح المركز السكان بتوخي الحذر إزاء الفيضانات والانهيارات الأرضية والانهيارات الطينية.

ويوجد في الصين نظام إنذار من الطقس شديد الحمل الحراري مكون من ثلاثة مستويات مرمزة بألوان مختلفة، حيث يمثل اللون البرتقالي أشدها، يليه الأصفر ثم الأزرق.

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