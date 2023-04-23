اندلاع النيران في ديزني لاند بكاليفورنيا دون وقوع ضحايا

كاليفورنيا-سانا

اندلعت النيران في مجسم لتنين يبلغ ارتفاعه نحو 14 متراً، خلال عرض في متنزه “ديزني لاند” بمدينة اناهايم في ولاية كاليفورنيا الأمريكية ما دفع الجمهور للفرار.

وذكرت شبكة ايه بي سي نيوز الإخبارية أن مجسم التنين بدأ يتوهج قبل أن تتصاعد منه النيران، ما اضطر رواد المتنزه إلى الفرار، وأظهرت مقاطع فيديو للحادث النيران وهي تبتلع التنين بالكامل، ما أدى إلى إجلاء أعضاء فريق التمثيل من جزيرة “توم سوير” بالمتنزه حيث أقيم العرض.

وأكدت إدارة الإطفاء في اناهايم عدم وقوع إصابات في الوقت الذي تتواصل فيه التحقيقات لمعرفة سبب الحريق.

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