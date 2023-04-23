دونيتسك: مقتل امرأتين وإصابة أخرى جراء القصف الأوكراني

دونيتسك-سانا

لقيت امرأتان مصرعهما، وأصيبت ثالثة جراء قصف قوات نظام كييف مدينة ماكييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

ونقلت روسيا اليوم عن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا قوله عبر تلغرام: “إن القوات الأوكرانية استهدفت مدينة ماكييفكا في مقاطعة سوفيتسكي، ما تسبب بوقوع العديد من الضحايا بين المدنيين، وأودى بحياة سيدتين إحداهما في الـ 29 من العمر، والأخرى في الـ 38 إضافة إلى إصابة امرأة في الـ 39 من العمر.

وكان المكتب نفسه ذكر في وقت سابق أنه جرى استهداف مدينة ماكييفكا من قبل القوات الأوكرانية بخمسة صواريخ من أنظمة (إم إل آر إس) متعددة الإطلاق.

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