اختتام منافسات بطولة السويداء بالشطرنج للفئات العمرية

السويداء-سانا

اختتمت اليوم في مدينة المزرعة الرياضية بالسويداء منافسات بطولة المحافظة بالشطرنج للفئات العمرية تحت (16-18-20) عاماً التي أقامتها اللجنة الفنية للعبة بإشراف اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي، وذلك بمشاركة لاعبين من مختلف أندية المحافظة.

وفاز بالمركز الأول لفئة تحت 20 عاماً اللاعب عدنان الحاج، تلاه تيام صبح وتحت 18 عاماً هشام دنون، أعقبه غيث جريرة، وتحت 16 عاماً نسيم الشوفي، ثم فاتح الزيلع وللإناث سلمى خضر.

وأشار رئيس اللجنة الفنية للشطرنج بالسويداء المهندس رفعت خضر في تصريح لمراسل سانا إلى أن البطولة أقيمت بطريقة الدوري الكامل، وجاءت بهدف انتقاء منتخب المحافظة، استعداداً لبطولات الجمهورية، وشهدت مستوى فنياً جيداً رغم غياب عدد من اللاعبين واللاعبات عن المشاركة فيها.

عمر الطويل

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