حوالي 50 طفلاً من أبناء الجرحى ضيوفاً على فعالية ترفيهية في حمص

حمص-سانا

حوالي خمسين طفلاً وطفلة من أبناء جرحى الجيش العربي السوري حلوا ضيوفاً على فعالية ترفيهية أقامتها جمعية صامدون رغم الجراح في مقرها بحمص، تضمنت أنشطة ترفيهية وفقرات غنائية ومسابقات ورقصات وهدايا وغيرها.

وحول الهدف من الفعالية التي تقام بإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، أشار بشير العلي رئيس مجلس إدارة الجمعية إلى أنها استهدفت أبناء الجرحى المسجلين حديثاً في الجمعية، ولم يستفيدوا حتى الآن من نشاطاتها أو خدماتها لرسم البسمة على شفاه هؤلاء الأطفال.

يوسف شدود النائب الإداري للجمعية لفت إلى أن الفعالية التي نظمت بمناسبة عيد الفطر السعيد شارك فيها عدد من متطوعي الجمعية، وتخللتها ألعاب وهدايا وبث السرور في نفوسهم في أجواء العيد.

بدورهم عبر عدد من المتطوعين عن أهمية إقامة هذه الفعالية في أيام العيد ودعم هؤلاء الأطفال الذين ضحى آباؤهم في سبيل الوطن، ولم تسمح لهم ظروفهم أن يقتنوا الألعاب والهدايا، ويشاركوا أقرانهم المرح واللهو.

صبا خيربك

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