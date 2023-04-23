البابا فرنسيس يدعو إلى الحوار في السودان

الفاتيكان-سانا

دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إلى الحوار بين الأطراف السودانية لحل القضايا الخلافية، واصفاً الوضع الحالي في البلاد بـ “الخطير”.

ونقلت وكالة فرانس برس عن البابا فرنسيس قوله خلال قداس اليوم في ساحة القديس بطرس: “إن الوضع يبقى خطراً في السودان، ولهذا أجدد دعوتي لوقف العنف في أسرع وقت واستئناف الحوار”.

وتشهد العاصمة السودانية الخرطوم وعدد من المناطق الأخرى منذ نحو عشرة أيام اشتباكات بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أسفرت عن وقوع العديد من الضحايا بين العسكريين والمدنيين.

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