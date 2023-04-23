الرئيس البرازيلي: حل النزاع في أوكرانيا يكمن في بدء المفاوضات

لشبونة-سانا

أكد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أن بلاده ترى أن حل النزاع في أوكرانيا لا يتم إلا من خلال بناء السلام وبدء المفاوضات.

ونقلت وكالة تاس عن لولا دا سيلفا قوله اليوم خلال مؤتمر صحفي في لشبونة عقب لقاء مع نظيره البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا: “إن البرازيل ترغب في بناء السلام والمساعدة في بدء المفاوضات بين موسكو وكييف لإنهاء النزاع في أوكرانيا”.

وأوضح لولا دا سيلفا أن بلاده تتطلع إلى إيجاد طريقة لدفع روسيا وأوكرانيا إلى طاولة المفاوضات.

وكان الرئيس البرازيلي دعا مؤخراً الولايات المتحدة إلى وقف تسخين النزاع في أوكرانيا، والمضي قدماً لإيجاد حل سلمي له، مؤكداً أن روسيا هي الضامن للسلام طويل الأمد في جميع أنحاء العالم.

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