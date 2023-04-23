إنتاج الفحم في الصين يسجل ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهر آذار الماضي

بكين-سانا

كشف مكتب الإحصاء الوطني بالصين ارتفاع إنتاج البلاد من الفحم في شهر آذار الماضي، ما يشكل توسعاً مستقراً لإنتاج هذه المادة.

ونقلت وكالة شينخوا عن بيانات مكتب الإحصاء قولها اليوم: “أنتجت البلاد 420 مليون طن من الفحم الخام خلال شهر آذار الماضي، بزيادة 4.3 بالمئة على أساس سنوي، كما بلغت واردات الصين من الفحم 100 مليون طن في الفترة من كانون الثاني إلى آذار الماضيين، بزيادة 96.1 بالمئة عن العام الماضي”.

وأشارت البيانات إلى أنه وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري كان الإنتاج أعلى بنسبة 5.5 بالمئة عن العام السابق عند 1.15 مليار طن.

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