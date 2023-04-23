الصين تجدد الإنذار الأزرق لمواجهة العواصف المطيرة

بكين-سانا

جدد المركز الصيني للأرصاد الجوية إصدار إنذار باللون الأزرق لمواجهة العواصف المطيرة في أجزاء من البلاد.

ونقلت وكالة شينخوا عن المركز قوله اليوم: “إنه من المتوقع أن تجتاح العواصف الرعدية والبرد أجزاء من منطقة قوانغشي جنوبي الصين وأن أمطاراً غزيرة ستضرب أجزاء من جيانغشي وفوجيان وقويتشو وقوانغشي وقوانغدونغ، حيث ستشهد بعض الأماكن هطول أمطار يصل منسوبها إلى 50 ملم في الساعة”، داعياً إلى توخي الحذر إزاء الفيضانات والانهيارات الأرضية والانهيارات الطينية المفاجئة، وأوصى بتقليل الأنشطة في الهواء الطلق.

يذكر أن لدى الصين نظام إنذار من الطقس السيئ مؤلفاً من أربعة مستويات مرمزة بألوان مختلفة، حيث يمثل اللون الأحمر الإنذار الأكثر شدة يليه البرتقالي ثم الأصفر فالأزرق.

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