المركز الوطني للزلازل: 17 هزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

دمشق-سانا

أعلن المركز الوطني للزلازل عن تسجيل 17 هزة أرضية ضعيفة الشدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر المركز في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت حتى الساعة الـ 7.11 من صباح اليوم 9 هزات في لواء إسكندرون تراوحت شداتها بين 1.6 و2.4 درجة على مقياس ريختر، و6 هزات في تركيا تراوحت شداتها بين 2.0 و3.0 درجات.

وأضاف المركز: إن المحطات سجلت أيضاً هزة غرب طرطوس بــ 43 كم شدتها 2.2 درجة على مقياس ريختر، إضافة إلى هزة غرب حمص بـ 29 كيلومتراً.

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