بتعثر بايرن ميونخ… بروسيا دورتموند يعتلي صدارة الدوري الألماني

برلين-سانا

اعتلى فريق بروسيا دورتموند اليوم صدارة الدوري الألماني لكرة القدم “بوند سليغا” بعد فوزه على ضيفه اينتراخت فرانكفورت صاحب المركز التاسع بأربعة أهداف مقابل لا شيء مستفيداً من تعثر بايرن ميونخ ثاني الترتيب أمام مضيفه ماينتس سادس الترتيب بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك ضمن الجولة 29 من منافسات الدوري.

وفي مواجهات أخرى تغلب فيردر بريمن صاحب المركز الثاني عشر على مضيفه هرتا برلين متذيل الترتيب بأربعة أهداف مقابل هدفين كما حقق كولن نتيجة إيجابية خارج قواعده بتغلبه على هوفنهايم بثلاثة أهداف مقابل هدف ليرتقي للمركز الحادي عشر، بينما بقي هوفنهايم في المركز الرابع عشر.

وعلى أرضية ملعب رورستاديون بقي بوخوم في المركز الخامس عشر بعد الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها على ملعبه أمام فولفسبورغ ثامن الترتيب بخمسة أهداف مقابل هدف.

وكانت مباريات المرحلة 29 افتتحت يوم أمس بتعادل أوغسبورغ مع ضيفه شتوتغارت بهدف لهدف على أن تستكمل مباريات المرحلة يوم غد بلقاءات فرايبورغ ضد شالكه وليفركوزن ضد أر بي لايبزغ، فيما يستضيف بوروسيا منشنغلادباخ فريق يونيون برلين.

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