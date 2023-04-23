زينيت بطرسبورغ يعزز موقعه بصدارة الدوري الروسي

موسكو-سانا

فاز فريق زينيت بطرسبورغ على منافسه دينامو موسكو اليوم بنتيجة 3-1 في الجولة الـ 24 من الدوري الروسي لكرة القدم.

وسجل ثلاثية زينيت مالكوم هدفين في الدقيقتين 45 و68، وأندريه موستوفوي في الدقيقة 87، بينما أحرز دانييل فومين هدف دينامو الوحيد في الدقيقة 80.

وبهذه النتيجة يكون زينيت عزز موقعه في صدارة الدوري روسي بعدما رفع رصيده إلى 58 بفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه روستوف الوصيف بينما بقي دينامو في المركز الخامس مع 39 نقطة.

وبات مالكوم يتصدر ترتيب هدافي الدوري الروسي برصيد 18 هدفاً متقدماً بفارق هدفين عن الهولندي كوينسي بروميس مهاجم سبارتاك موسكو.

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