العيد مع سعيد… عرض مسرحي للأطفال على مسرح دار الثقافة بحمص

حمص-سانا

قدمت مديرية المسارح والموسيقا اليوم ضمن تظاهرة فرح الطفولة عرضاً مسرحياً للأطفال بعنوان “العيد مع سعيد” ، على مسرح دار الثقافة بحمص.

‏العمل الذي أخرجه سعيد طوقتلي عبارة عن مسرح تفاعلي مع الاطفال، تضمن فقرات منوعة ترفيهية هادفة تحكي عن فرح الأطفال بقدوم العيد وأهميته بالنسبة لهم.

‏وفي تصريح لمراسلة سانا بين مخرج العمل طوقتلي أن الهدف من العرض رسم البسمة على وجوه الأطفال وإدخال البهجة لقلوبهم، لافتاً إلى أنهم تفاعلوا مع الفقرات الشيقة المتنوعة والشخصيات الكرتونية المحببة، حيث كان لموسيقا الأغاني والرقصات المرافقة وقع مميز بالنسبة لهم.

‏بدورهم الأطفال يزن السلوم وسام سلامة وجيسكا العلي اشاروا إلى أن المسرحية أضفت فرحاً إضافياً على أجواء العيد وحملت معاني إنسانية مهمة.

لارا أحمد

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