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المصدر: وزارة الخارجية والمغتربين وجهت السفارة السورية في الخرطوم إلى تسجيل أسماء الجالية السورية الراغبين بالإجلاء وفق الإمكانات المتاحة وفي إطار الحفاظ على حياة السوريين بعيداً عن الأخطار المحتملة

2023-04-22

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المصدر: كما تتابع سورية باهتمام كبير أوضاع الجالية السورية والبعثة الدبلوماسية في السودان الشقيق

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