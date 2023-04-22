المصدر: وزارة الخارجية والمغتربين وجهت السفارة السورية في الخرطوم إلى تسجيل أسماء الجالية السورية الراغبين بالإجلاء وفق الإمكانات المتاحة وفي إطار الحفاظ على حياة السوريين بعيداً عن الأخطار المحتملة