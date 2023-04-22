المصدر: كما تتابع سورية باهتمام كبير أوضاع الجالية السورية والبعثة الدبلوماسية في السودان الشقيق

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الدفاع الروسية: الإرهابيون في إدلب يستعدون لاستفزاز يتهمون به القوات السورية والروسية
2023-04-21
الطوارئ الروسية: إرسال طائرة مساعدات ثامنة لمتضرري الزلزال في سورية
2023-04-20
دجيويف ينقل للجعفري تهنئة رئيس أوسيتيا الجنوبية للرئيس الأسد بمناسبة عيد الفطر
2023-04-20
الجالية السورية في تشيلي تحتفل بعيد الجلاء
2023-04-20
رئيسة مؤسسة الفارابي الكازاخية لـ سانا: مساعداتنا لسورية تعبير عن وقوفنا مع شعبها بمحنة الزلزال
2023-04-20
شخصيات سياسية روسية: التغيرات الإقليمية حصلت بعد هزيمة الإرهاب في سورية
2023-04-18
بيان سوري تونسي مشترك: تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين
2023-04-18
محليات
المقداد يتسلم نسخة من أوراق اعتماد حسين أكبري سفيراً جديداً لإيران لدى سورية
2023-04-22
إخماد حريق بمنزل في منطقة العفيف بدمشق
2023-04-22
وزير الشؤون الاجتماعية: تبسيط إجراءات عمل المنظمات غير الحكومية يسهم بتعزيز نشاطها
2023-04-22
سورية تدين نهب القوات الأمريكية للنفط والثروات السورية وتطالبها بالانسحاب الفوري من الأراضي السورية
2023-04-22
استشهاد طفل برصاص ميليشيا (قسد) في مخيم الهول
2023-04-22
توزيع خمسة أطنان من المساعدات الغذائية الروسية في قرية كلماخو
2023-04-22
الحرارة حول معدلاتها وفرصة لهطل زخات رعدية فوق منطقة الجزيرة
2023-04-22
رياضة
باريس سان جيرمان يفوز على آنجيه بثنائية في الدوري الفرنسي
2023-04-22
إشبيلية الإسباني يتأهل إلى الدور نصف النهائي من الدوري الأوروبي
2023-04-21
الاتحاد أهلي حلب يفوز على الحرية في دوري كرة السلة للرجال
2023-04-20
سبورتنغ لشبونة البرتغالي يتعادل مع يوفنتوس الإيطالي في الدوري الأوروبي
2023-04-20
ألكاراز إلى ربع نهائي بطولة برشلونة للتنس
2023-04-20
المجد يفوز على الوحدة في ختام الجولة ال15 من دوري كرة القدم
2023-04-20
الدنماركي رون يبلغ دور الثمانية في بطولة ميونخ للتنس
2023-04-20
اقتصاد
البنوك الروسية تسجل أرباحاً قياسية
2023-04-21
بورصة وول ستريت تفتح على ارتفاع
2023-04-21
إضراب في قطاع السكك الحديدية يشل حركة النقل في ألمانيا
2023-04-21
النفط يواصل خسائره وسط مخاوف من ركود وتباطؤ الطلب
2023-04-21
الأسهم الأمريكية تفتتح تداولاتها على انخفاض
2023-04-20
استقرار أسعار الذهب
2023-04-20
فولكس فاغن تستثمر مجدداً في الصين
2023-04-20
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
المقداد يتسلم نسخة من أوراق اعتماد حسين أكبري سفيراً جديداً لإيران لدى سورية
سورية تدين نهب القوات الأمريكية للنفط والثروات السورية وتطالبها بالانسحاب الفوري من الأراضي السورية
استشهاد طفل برصاص ميليشيا (قسد) في مخيم الهول
الحرارة حول معدلاتها وفرصة لهطل زخات رعدية فوق منطقة الجزيرة
الرئيس الأسد يتلقى برقيات تهنئة من ملوك ورؤساء دول عربية وأجنبية بمناسبة عيد الفطر السعيد
بتوجيه من الرئيس الأسد… وزير الدفاع يزور أحد التشكيلات المقاتلة في المنطقة الجنوبية- فيديو
الرئيس الأسد يهنئ القوات المسلحة بمناسبة عيد الفطر السعيد
المصدر: كما تتابع سورية باهتمام كبير أوضاع الجالية السورية والبعثة الدبلوماسية في السودان الشقيق
2023-04-22
2023-04-22
Afraa
سابق
الخارجية: تتابع سورية بقلق الأحداث الجارية في السودان الشقيق وتتمنى للشعب السوداني الأمن والاستقرار
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المصدر: وزارة الخارجية والمغتربين وجهت السفارة السورية في الخرطوم إلى تسجيل أسماء الجالية السورية الراغبين بالإجلاء وفق الإمكانات المتاحة وفي إطار الحفاظ على حياة السوريين بعيداً عن الأخطار المحتملة
انظر ايضاً
المصدر: وزارة الخارجية والمغتربين وجهت السفارة السورية في الخرطوم إلى تسجيل أسماء الجالية السورية الراغبين بالإجلاء وفق الإمكانات المتاحة وفي إطار الحفاظ على حياة السوريين بعيداً عن الأخطار المحتملة
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