الدفاعات الجوية الروسية تتصدى لأهداف فوق القرم

موسكو-سانا

تصدت الدفاعات الجوية الروسية لأهداف فوق شبه جزيرة القرم.

ونقل موقع (آر تي) عن رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف قوله إن “الأصوات التي سمعها سكان شبه الجزيرة اليوم تعود إلى عمل منظومة الدفاع الجوي وتصديها لأهداف معادية” داعياً جميع المواطنين إلى التزام الهدوء وتلقي المعلومات من المصادر الرسمية المعروفة.

وأوضح أكسيونوف أنه لم تقع أي أضرار أو إصابات خلال تصدي الدفاعات الجوية لهذه الأهداف.

وتتعرض القرم باستمرار لهجمات من قبل طائرات دون طيار أوكرانية أوقعت بعضها خسائر مادية وبعض الإصابات.

إلى ذلك قال حاكم مقاطعة كورسك الروسية الحدودية مع أوكرانيا رومان ستاروفويت إن القوات الأوكرانية استهدفت بلدية ريلسكي التابعة للمقاطعة بالقصف لأكثر من 20 مرة خلال الساعات الماضية.

وكتب ستاروفويت عبر تلغرام إن “القصف الأوكراني ترك قرى أوبيستا ولوكوت ونوفوإيفانوفكا دون كهرباء نتيجة تضرر الشبكات” مشيراً إلى أن الفنيين سيشرعون في إصلاح الأضرار التي لحقت بها بمجرد أن تصبح الأوضاع أكثر أمناً.

وتقع بلدية ريلسكي على الحدود مع مدينة سومي الأوكرانية وتتعرض للقصف الأوكراني مع المناطق الروسية الحدودية بشكل شبه دائم باستخدام المسيرات والصواريخ.