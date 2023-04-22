رودريغيز:أمريكا تتواجد بحالة حرب اقتصادية أو مسلحة مع العالم كله

كراكاس-سانا

قالت ديلسي رودريغيز نائبة الرئيس الفنزويلي: إن الولايات المتحدة فرضت أكثر من 20 ألف عقوبة بحق 35 دولة، وبذلك فهي تتواجد “في حالة حرب اقتصادية أو مسلحة مع العالم كله”.

ونقلت وكالة نوفوستي عن رودريغيز قولها في تصريحات: إن “الولايات المتحدة أعلنت عام 2015 أن فنزويلا تشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي، وبعد ذلك فرضت الدول الغربية المختلفة 929 عقوبة أحادية الجانب ضد فنزويلا، 60 بالمئة منها من جانب الولايات المتحدة”، مشيرة إلى أنه “بهذا الشكل تجري محاولة تدمير شعوب كاملة، ومن بينها شعب فنزويلا”.

وأوضحت أن الحرب الاقتصادية ضد فنزويلا تعني انتهاكاً منهجياً لحقوق الإنسان وضمانات هذه الحقوق لشعبها، لأنها تؤدي إلى خسائر في الأرواح ونقص في الغذاء والتعليم والرعاية الصحية، وتعني ضياع التطوير الفردي الشخصي، مبينة أن بلادها خسرت منذ عام 2015، عندما فرضت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما عقوبات عليها حوالي 232 مليار دولار.

وأشارت رودريغيز إلى أن خسارة هذا المبلغ خلال تلك الفترة كانت تعني خسارة 99 بالمئة من الدخل بالعملة الصعبة، لافتة إلى أن القطاع الخاص في فنزويلا سقط كذلك ضحية لهذه العقوبات لأنه تحمل خسائر مالية غير عادية بسبب الحصار الأمريكي على القنوات المالية، ومنعه من الوصول إلى شراء المواد الخام.

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