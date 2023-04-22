عبد اللهيان وابن زايد يبحثان سبل تطوير العلاقات بين إيران والإمارات

طهران-سانا

بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان في اتصال هاتفي اليوم القضايا الثنائية والإقليمية والدولية وسبل تطوير التعاون بين البلدين.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن عبد اللهيان قوله: إن “العلاقات القائمة بين طهران وأبو ظبي تمر بمراحل متقدمة وتشهد تطوراً شاملاً من خلال اللقاءات والمشاورات النشطة التي تجري حالياً بين مسؤولي البلدين”.

من جهته نوه وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة بالفرص المختلفة للتعاون المشترك بين الجانبين، مؤكداً أن المصالح المشتركة تسهم في تطوير العلاقات بينهما في مختلف المجالات.

وحول الأوضاع الجديدة في المنطقة قال ابن زايد: “شهدنا تعزيز التعاون في المنطقة في الأسابيع الأخيرة بما في ذلك العلاقات الجيدة بين طهران والرياض والتطورات بخصوص سورية”.

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