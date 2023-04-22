قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً غرب رام الله

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم فلسطينياً من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت منازل الفلسطينيين، واعتدت عليهم واعتقلت شاباً.

واعتقلت قوات الاحتلال أمس 6 فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

إلى ذلك أمرت سلطات الاحتلال بهدم منزلي الشهيد معتز الخواجا في بلدة نعلين غرب رام الله، والأسير أسامة الطويل في مدينة نابلس.

يذكر أن الخواجا استشهد في التاسع من شهر آذار الماضي برصاص قوات الاحتلال بعد تنفيذه عملية بطولية في (تل أبيب)، أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخرين، فيما اعتقل الاحتلال الطويل في الـ 13 من شباط الماضي بعد تنفيذه عملية بطولية قرب نابلس، أسفرت عن مقتل أحد قوات الاحتلال وإصابة آخرين.

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