القوات الروسية تسقط طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعة كورسك

موسكو-سانا

أعلن رومان ستاروفويت حاكم مقاطعة كورسك الروسية الحدودية مع أوكرانيا أن قوات حرس الحدود الروسية أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن ستاروفويت قوله في منشور على تلغرام: “إن حراس حدودنا أسقطوا طائرة مسيرة للعدو في منطقة سوندجا”.

ونشر ستاروفويت صوراً لحطام الطائرة مقدماً الشكر لحراس الحدود على إسقاطها.

وكان ستاروفويت أعلن في وقت سابق عن هجوم أوكراني آخر بطائرة مسيرة استهدف معدات إنشاء الحواجز الدفاعية على الحدود، وأسفر عن أضرار مادية بالمعدات دون وقوع إصابات أو ضحايا بشرية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency