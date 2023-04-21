4900 أسير فلسطيني يقبعون في معتقلات الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

أكد نادي الأسير الفلسطيني أن نحو 4900 أسير يقبعون في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، بينهم 31 أسيرة و160 طفلاً يحرمهم الاحتلال فرحة العيد، ومن التواجد مع عائلاتهم وأبنائهم على مدار سنوات وعقود.

وأفاد النادي في بيان صدر عنه اليوم وفق وكالة وفا بمناسبة عيد الفطر بأن الأسرى القدامى المعتقلين قبل اتفاقية أوسلو عددهم 23 أسيراً، أقدمهم الأسير محمد الطوس المعتقل منذ عام 1985، إضافة إلى وجود 11 أسيراً من المحررين الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم، وهم من قدامى الأسرى الذين اعتقلوا منذ ما قبل أوسلو وحرروا عام 2011 وأعيد اعتقالهم عام 2014، أبرزهم الأسير نائل البرغوثي الذي يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، والذي دخل عامه الـ 43 في معتقلات الاحتلال، قضى منها 34 عاماً بشكل متواصل، كما يواجه 554 أسيراً السجن المؤبد.

وبين البيان أن عدد شهداء الحركة الأسيرة بلغ 236 شهيداً منذ عام 1967، إضافة إلى مئات الأسرى الذين استشهدوا بعد تحررهم متأثرين بأمراض ورثوها عن المعتقل، فيما لا يزال جثمان 12 أسيراً محتجزاً لدى الاحتلال، لافتاً إلى أن أكثر من 700 أسير يعانون أمراضاً وهم بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة، منهم 24 أسيراً مصابون بالسرطان وأورام بدرجات متفاوتة.

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