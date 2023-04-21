إصابة طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في جنين

القدس المحتلة-سانا

أصيب طفل فلسطيني بالرصاص والعشرات بالاختناق مساء اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب جنين وشمال الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية العرقة جنوب غرب مدينة جنين، وبلدة بيت أمر شمال الخليل، واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز، ما أدى إلى إصابة طفل بجروح والعشرات بالاختناق واعتقال ثلاثة شبان.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم ثلاثة فلسطينيين من مدينة القدس المحتلة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency