زاخاروفا: تصريحات انضمام أوكرانيا إلى الناتو قصيرة النظر وخطيرة

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن حلف شمال الأطلسي “الناتو” وعد بقبول انضمام أوكرانيا إلى عضويته من أجل تحفيزها على أداء مهمة الحلف لهزيمة روسيا.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن زاخاروفا قولها في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة إن “حلف الناتو يضع لنفسه هدف هزيمة روسيا في أوكرانيا، ولتحفيز كييف فإنه يعد بأنه بعد انتهاء الصراع يمكن قبول كييف في الحلف”، لافتة إلى أن “مثل هذه التصريحات قصيرة النظر وخطيرة ويؤدي هذا إلى الانهيار النهائي لنظام الأمن الأوروبي”.

وكان الأمين العام لحلف “الناتو” ينس ستولتنبرغ أعلن في وقت سابق خلال زيارة غير معلنة إلى كييف أن أوكرانيا ستنضم في النهاية إلى الحلف.

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