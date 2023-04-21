على مسرح الحمراء بدمشق… افتتاح تظاهرة فرح الطفولة بعرض مسرحي لفرقة أجيال

دمشق-سانا

قدمت فرقة أجيال على مسرح الحمراء بدمشق في أول أيام عيد الفطر السعيد توليفة من الرقصات الفلكلورية المتنوعة، المستوحاة من الحضارة السورية العريقة أمتعت الجمهور الذي ملأ المكان.

مجد أحمد مدير فرقة أجيال الراقصة أوضح لـ سانا أن الفرقة قامت بتحضير برنامج للوحات الفلكلورية لمدة شهر قبل العرض، وشارك فيها خمسة وأربعون طفلاً، مشيراً إلى أن العرض تناول الفلكلور السوري وحضارة سورية.

ولفت أحمد إلى أن الفرقة حاولت خلال العرض تجسيد جزء من الفلكلور السوري العريق بطريقة جديدة ومختلفة، عن طريق جمع الأغاني من مختلف المحافظات وتجسيدها بعرض موحد غايته التعرف على تاريخ وثقافة وحضارة سورية.

الطفل أحمد يحيى أحد المشاركين في العرض عبر عن امتنانه وحبه لفرقته وتراث وحضارة بلده وسعادته بخوض تلك التجربة على خشبة المسرح.

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