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البنوك الروسية تسجل أرباحاً قياسية

2023-04-21

موسكو-سانا

أعلن البنك المركزي الروسي أن البنوك الروسية سجلت أرباحاً قياسية بلغت 900 مليار روبل في الفترة الواقعة بين كانون الثاني وآذار الماضي.

وذكرت روسيا اليوم أنه حسب نتائج الربع الأول من العام الجاري فإن صافي أرباح البنوك الروسية بلغ 881 مليار روبل، في حين سجلت في شهر آذار الماضي وحده أرباح صافية بلغت 330 مليار روبل، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 293 مليار روبل أرباحاً صافية في شباط الماضي، و258 مليار روبل في كانون الثاني الماضي.

وكان القطاع المصرفي الروسي سجل ربحاً قياسياً في الفترة الممتدة من تموز إلى أيلول العام الماضي بلغ 700 مليار روبل.

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