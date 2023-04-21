الرئيس الأسد يتلقى برقيات تهنئة من ملوك ورؤساء دول عربية وأجنبية بمناسبة عيد الفطر السعيد

دمشق-سانا

تلقى السيد الرئيس بشار الأسد اليوم عدداً من برقيات التهنئة من ملوك ورؤساء دول عربية شقيقة وأجنبية صديقة بمناسبة عيد الفطر السعيد، تمنوا فيها لسيادته دوام التوفيق لما فيه صالح السوريين، وللشعب السوري المزيد من الخير والتقدم.

وتلقى سيادته برقيات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، ومن الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، ومن الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، والرئيس ألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروس، والرئيس آلان غاغلويف رئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية.

كما تلقى سيادته برقية تهنئة من رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.