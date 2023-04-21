إضراب في قطاع السكك الحديدية يشل حركة النقل في ألمانيا

برلين-سانا

تسبب إضراب موظفي قطاع السكك الحديدية عن العمل في ألمانيا بتوقف حركة جميع القطارات تقريباً في البلاد اليوم، وسط مطالبات برفع الأجور.

ونقلت وكالة فرانس برس عن نقابة “إي في جي” التي تمثل موظفي شركة “دوتشيه بان” العامة المشغلة للقطارات وموظفي نحو 50 شركة نقل في ألمانيا قولها في بيان اليوم: إن “هذا الإضراب الثاني من نوعه في أقل من شهر يظهر أن إرادة القتال لا تزال عالية”، موضحة أن أكثر من 25 ألف موظف في أكثر من 1800 موقع شاركوا في الإضراب.

وتوقعت النقابة أن تشهد حركة القطارات اضطرابات على الخطوط الرئيسية حتى مساء اليوم.

وتطالب النقابات بزيادة في الأجور قدرها 12 بالمئة على مدى اثني عشر شهراً أو زيادة الراتب بحد أدنى قدره 650 يورو، وترفض مكافأة التضخم لمرة واحدة التي اقترحها أصحاب العمل.

وكانت حركة إضراب واسعة شلت في السابع والعشرين من شهر آذار الماضي قطاع النقل في ألمانيا، بما في ذلك المطارات لمدة 24 ساعة، وازدادت الإضرابات من أجل رفع الأجور في ألمانيا في الأشهر الأخيرة، وخصوصاً في قطاعات التعليم والصحة وخدمات البريد.

وبلغ التضخم في ألمانيا 7.4 بالمئة خلال شهر آذار الماضي على أساس سنوي، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 22.3 بالمئة.

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