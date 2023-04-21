طقس السبت.. الحرارة أعلى من معدلاتها وأجواء ربيعية دافئة

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية في أغلب المناطق لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق مع تيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً ربيعياً دافئاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة …

دمشق 25/12 المنطقة الجنوبية 26/11 المرتفعات الجبلية 16/6 المنطقة الوسطى 27/10 المنطقة الساحلية 26/15 المنطقة الشمالية 25/12 منطقة الجزيرة 27/11 المنطقة الشرقية 28/12 منطقة البادية 27/11

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