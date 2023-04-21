بتوجيه من الرئيس الأسد… وزير الدفاع يزور أحد التشكيلات المقاتلة في المنطقة الجنوبية

دمشق-سانا

بتوجيه من السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة، وبمناسبة عيد الفطر السعيد قام العماد علي محمود عباس نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة- وزير الدفاع، يرافقه عدد من ضباط القيادة العامة بزيارة ميدانية إلى أحد تشكيلاتنا المقاتلة في المنطقة الجنوبية، التقى خلالها المقاتلين في مواقعهم، ونقل إليهم تهاني السيد الرئيس بحلول العيد وتمنياته لهم ولذويهم بدوام الصحة والعافية.

والتقى العماد عباس القادة الميدانيين، واطلع منهم على الجاهزية القتالية للنقاط والوحدات، وزودهم بتوجيهاته، مشدداً على ضرورة البقاء في جاهزية عالية للتصدي لأي اعتداء، والتعامل مع مختلف الظروف والتحديات.

كما التقى العماد عباس خلال جولته المقاتلين في مواقعهم، وأثنى على روحهم المعنوية العالية وجهودهم الكبيرة التي يبذلونها في الذود عن حياض الوطن، مشيداً بتضحياتهم وبطولاتهم التي كانت وستبقى على الدوام ركيزة الأمن والاستقرار، مؤكداً أن سورية اليوم ماضية بقوة على طريق الانتصار ودحر الإرهاب وطرد الاحتلال، وترسيخ مكانتها عربياً وإقليمياً ودولياً.

ولفت وزير الدفاع إلى أن تطورات الأحداث المتسارعة والتحولات السياسية التي يشهدها العالم تثبت بما لا يدع مجالاً للشك صوابية رؤية سورية وثبات مواقفها تجاه مختلف القضايا، وتؤكد ضرورة تضافر جميع الجهود لإرساء السلام والاستقرار، بما يصب في مصلحة شعوب المنطقة ومستقبلها.

بدورهم أكد المقاتلون أنهم سيبقون الحصن المنيع الذي يسور حدود الوطن، والرجال الأشداء المدافعين عن عزة سورية ومنعتها وإبائها.

كما زار العماد عباس جرحى قواتنا المسلحة الباسلة في مشفى تشرين العسكري، وهنأهم بالعيد، متمنياً لهم الصحة والعافية والشفاء العاجل.

وأشاد العماد ببطولات جرحانا البواسل وتضحياتهم الكبيرة، التي كانت الأساس في تحقيق العديد من الإنجازات في مواجهة الإرهاب وداعميه.

واستمع وزير الدفاع من الكوادر الطبية إلى شرح مفصل عن الخدمات العلاجية والطبية، وأثنى على جهودهم الكبيرة والعناية الفائقة التي يقدمونها للجرحى والمصابين.

كذلك وبتوجيه من الرئيس الأسد وبمناسبة عيد الفطر السعيد قام العماد عبد الكريم محمود إبراهيم رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة، يرافقه عدد من ضباط القيادة العامة بزيارة ميدانية إلى عدد من وحداتنا العاملة في ريف إدلب، التقى خلالها المقاتلين في مواقعهم القتالية، ونقل إليهم تهاني السيد الرئيس بحلول العيد وتمنياته للجميع بالصحة والسعادة والتوفيق في تنفيذ واجباتهم الوطنية المقدسة.

وتفقد العماد إبراهيم عدداً من النقاط والمواقع المتقدمة، وأثنى على جاهزية المقاتلين وعزيمتهم الكبيرة ومعنوياتهم العالية في مواجهة التنظيمات الإرهابية المسلحة.

واستمع العماد في أثناء جولته من القادة الميدانيين إلى شرح مفصل عن طبيعة المهام التي تنفذها قواتنا العاملة على هذا الاتجاه، وشدد على أهمية الالتزام بمتطلبات الجاهزية القتالية وتجسيد القيم النبيلة التي يتحلى بها جيشنا الباسل من خلال العمل الدؤوب والاستعداد الدائم للتضحية والبذل والفداء، انطلاقاً من الإيمان العميق بالواجب المقدس والمسؤولية الوطنية.

وأكد العماد أن سورية بقيادة السيد الرئيس الفريق بشار الأسد منتصرة لا محالة، لأن فيها جيشاً يعشق البطولة والشهادة، وشعباً أبياً يرفض الخضوع أو الارتهان.

وفي ختام جولته زود العماد القادة والمقاتلين بتوجيهاته، مؤكداً على ضرورة تجسيد الأنموذج الأرقى في الانتماء والوفاء للوطن، وصولاً إلى تحقيق المزيد من الانتصارات.

بدورهم أكد المقاتلون أنهم سيبقون ضمانة أمن الوطن واستقراره، والأباة الميامين المستعدين دائماً لبذل الغالي والنفيس دفاعاً عن الأرض والسيادة والكرامة.

كما زار العماد جرحى قواتنا المسلحة الباسلة في مشفى الشهيد يوسف العظمة، وهنأهم بالعيد واطمأن على أوضاعهم الصحية، والتقى الكوادر الطبية واستمع إلى شرح مفصل عن أوضاع الجرحى والإجراءات العلاجية المتبعة، وأثنى على جهودهم المبذولة وتفانيهم في أداء مهامهم.

وبهذه المناسبة قام قادة المناطق العسكرية بزيارة مثاوي الشهداء ووضعوا أكاليلاً من الزهر باسم السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة على النصب التذكارية، وقرؤوا الفاتحة على أرواح الشهداء الطاهرة، وأدوا التحية الرسمية، كما زاروا الجرحى في المشافي العسكرية وهنؤوهم بالعيد، متمنين لهم دوام الصحة والشفاء العاجل.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency