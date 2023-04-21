روغوف: قوات كييف تحاول استخدام أسلحة كيميائية في زابوروجيه

موسكو-سانا

أعلن فلاديمير روغوف رئيس حركة “نحن مع روسيا” عن محاولة القوات الأوكرانية استخدام أسلحة كيميائية على محور زابوروجيه.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن روغوف قوله في قناته على تطبيق تليغرام: “حاول أوكرانيون نازيون وبواسطة طائرات دون طيار استخدام مادة غير معروفة.. ورد مقاتلونا بسرعة على مصدر النيران”، لافتاً إلى أن أحد الجنود الروس أصيب بحروق مصدرها كيميائي، إلا أن إصابته غير خطيرة.

وأضاف: “وتحسباً لتكرار مثل هذا الهجوم، تم تسليم تجهيزات حماية كيميائية إلى الأفراد على الخطوط الأمامية”.

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