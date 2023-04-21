الكرملين: الناتو يواصل إظهار جوهره العدواني

موسكو-سانا

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن حلف شمال الأطلسي الناتو مصر على إظهار طبيعته العدوانية، وهو ما يثبت صحة القرار الروسي ببدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وكان الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، قال خلال زيارة إلى كييف أمس: إن أوكرانيا ستنضم في نهاية المطاف إلى الحلف.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بيسكوف قوله: “يواصل حلف الناتو إظهار جوهره العدواني الذي تحدثنا عنه من قبل حتى قبل بدء العملية العسكرية الخاصة، من خلال مساعيه لاستيعاب أوكرانيا وجذبها إلى صفوفه”، لافتاً إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين تحدث عن هذا التهديد المحتمل قبل وقت طويل من بدء العملية العسكرية.

وأضاف: “كل هذا يظهر بوضوح ومرة أخرى صحة قرار الرئيس ببدء هذه العملية، انطلاقاً من مصالح روسيا وضرورة ضمان أمنها.. نظراً لأننا نتعامل مع تكتل عدواني ينظر إلى بلدنا على أنه خصم، ويتعدى على أمن بلدنا”.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لكييف ستصبح هدفاً مشروعاً للقوات الروسية.

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