باقري: القدرات الاستراتيجية للحرس الثوري ضمان الأمن للشعب الإيراني

طهران-سانا

أكد اللواء محمد باقري رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أن القدرات الاستراتيجية للحرس الثوري الإيراني هي الضمان لأمن وسلامة الأمة الإيرانية.

ونقلت وكالة إرنا عن باقري قوله عشية ذكرى تأسيس الحرس الثوري الإيراني التي تصادف يوم غد: إن هذه المؤسسة وباعتراف الجميع باتت تتمتع بسلطة ونفوذ لافتين، كما أنها ومن خلال تجهيزها وقدراتها الاستراتيجية الشاملة تعتبر إلى جانب القوات المسلحة الأخرى من بين الركائز المهمة لحماية البلاد، وضمان إرساء الأمن والنظام والسلام في إيران وتحسين قوة الردع للبلاد في مواجهة الأعداء.

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