سقوط طائرة أوكرانية مسيرة على أراض سكنية جنوب غرب بريانسك

موسكو-سانا

أعلن حاكم منطقة بريانسك ألكسندر بوغوماز عن سقوط طائرة أوكرانية مسيرة في منطقة مأهولة في بلدة كلينتسه جنوب غرب بريانسك.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بوغوماز قوله عبر قناته الرسمية على تطبيق تليغرام: “سقطت طائرة أوكرانية مسيرة خلال هجوم شنته القوات المسلحة الأوكرانية على أراضي مبنى سكني في البلدة، وحدث تدمير جزئي للمنزل وتحطمت النوافذ، دون وقوع إصابات بين المواطنين”، لافتاً إلى أن السلطات أعلنت المستوى الأصفر للتهديدات الإرهابية في منطقة بريانسك إلى أجل غير مسمى.

وفي السياق نفسه أعلن يان غاغين مستشار القائم بأعمال حاكم جمهورية دونيتسك الشعبية أن مقاتلي مجموعة فاغنر استطاعوا السيطرة على طريق أرتيوموفسك باخموت لتكون بذلك القوات الروسية قد أحكمت طوق الحصار على القوات الأوكرانية الموجودة في منطقة أرتيوموفسك، لأن الطريق بينها وبين منطقة تشاسوف يار هو الوحيد المتبقي لإمداد القوات الأوكرانية.

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