السفارة الروسية في استوكهولم: قرار السويد قطع العلاقات الثقافية معنا مسيس

استوكهولم-سانا

أكدت السفارة الروسية لدى السويد أن قرار استوكهولم قطع العلاقات الثقافية مع موسكو له “دوافع سياسية”.

وكانت وزيرة الثقافة السويدية باريسا ليلييستراند أعلنت أن الحكومة السويدية قررت إبقاء منصب مستشار السفارة الروسية لشؤون الثقافة شاغرا،بعد انقضاء مهام المستشار الحالي في آب المقبل.

ونقلت وكالة نوفوستي عن السفارة قولها تعليقاً على هذه الخطوة: إن “هذا القرار قصير النظر والمسيس للحكومة السويدية بقطع العلاقات الثقافية معنا سيوجه بلا شك ضربة إلى السويد ومواطنيها”.

وأكدت السفارة أن “أبوابها مفتوحة دائما أمام أصدقاء بلادنا، ومن المستحيل إلغاء روسيا وثقافتها المعروفة في العالم كله”.

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