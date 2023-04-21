كوريا الديمقراطية: وضعنا كدولة نووية نهائي وليس من حق واشنطن والقوى الغربية المجادلة بهذا الشأن

بيونغ يانغ-سانا

أكدت كوريا الديمقراطية أن وضعها كدولة نووية عالمية نهائي ولا رجوع فيه، وأنه ليس من حق واشنطن والقوى الغربية “المجادلة” بهذا الشأن.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الديمقراطية المركزية عن وزيرة الخارجية “تشوي سون- هي” قولها اليوم في بيان: إن وضع بيونغ يانغ كدولة تمتلك أسلحة نووية سيظل حقيقة لا يمكن إنكارها، وليس من حق واشنطن والقوى الغربية التدخل في شؤونها الداخلية من خلال المطالبة بنزع الأسلحة النووية.

وأضافت وزيرة الخارجية: إن الإجراءات التي اتخذتها جمهورية كوريا الديمقراطية حتى الآن لتعزيز قدراتها العسكرية تعتبر ممارسة عادلة لردع التهديد من البيئة الأمنية غير المستقرة التي تسببها المناورات العسكرية المتهورة والاستفزازية للولايات المتحدة وحلفائها، ومن أجل الدفاع عن سيادة ووحدة أراضي البلاد والسيطرة على الوضع في شبه الجزيرة الكورية وإدارته بطريقة مستقرة.

وأكدت على أن وضع كوريا الديمقراطية كدولة نووية عالمية هو نهائي ولا رجوع فيه، قائلة: إنّ القوى الاقتصاديّة السبع الكبرى في العالم تُهاجم بشكل خبيث الممارسة المشروعة للسيادة من جانب بلادها.

وحذرت في الوقت نفسه من أن أي تحرك من جانب أعضاء مجموعة السبع لانتهاك سيادة كوريا الديمقراطية ومصالحها الأساسية سيقابل برد صارم.

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