21 نيسان 2015- الحكم بالسجن عشرين عاماً على الرئيس المصري السابق محمد مرسي في قضية أحداث قصر الاتحادية

دمشق-سانا
753 ق.م- إنشاء مدينة روما على يد رومولوس ورموس.
1509- هنري الثامن يعتلي عرش إنكلترا عقب وفاة والده هنري السابع.
1921- توقيع ميثاق برشلونة الخاص بتنظيم حرية الترانزيت.
1960- افتتاح مدينة برازيليا عاصمة للبرازيل على يد الرئيس جوسيلينو كوبيتشيك.
1967- الجيش يتولى السلطة في اليونان.
2009- إطلاق المكتبة الرقمية العالمية التابعة لليونيسكو.
2015- الحكم بالسجن عشرين عاماً على الرئيس المصري السابق محمد مرسي في
قضية أحداث قصر الاتحادية.
من مواليد هذا اليوم:
1837- فريدريك باير، سياسي دنماركي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1908.
1889- بول كارير، عالم كيمياء سويسري حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1937.
1926- إليزابيث الثانية، ملكة المملكة المتحدة.
1971 – سعد مينه، ممثل سوري.
من وفيات هذا اليوم:
1719- فيليب دي لاهير، عالم فرنسي في الرياضيات وعلم الفلك.
1965- إدوارد فيكتور أبلتون، عالم فيزياء إنكليزي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1947.
1996- جوهر دوداييف، رئيس الشيشان.
1997- سيد مكاوي، ملحن مصري.
أعياد ومناسبات:
ذكرى تأسيس مدينة روما.
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