21 نيسان 2015- الحكم بالسجن عشرين عاماً على الرئيس المصري السابق محمد مرسي في قضية أحداث قصر الاتحادية

دمشق-سانا

753 ق.م- إنشاء مدينة روما على يد رومولوس ورموس.

1509- هنري الثامن يعتلي عرش إنكلترا عقب وفاة والده هنري السابع.

1921- توقيع ميثاق برشلونة الخاص بتنظيم حرية الترانزيت.

1960- افتتاح مدينة برازيليا عاصمة للبرازيل على يد الرئيس جوسيلينو كوبيتشيك.

1967- الجيش يتولى السلطة في اليونان.

2009- إطلاق المكتبة الرقمية العالمية التابعة لليونيسكو.

2015- الحكم بالسجن عشرين عاماً على الرئيس المصري السابق محمد مرسي في

قضية أحداث قصر الاتحادية.

من مواليد هذا اليوم:

1837- فريدريك باير، سياسي دنماركي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1908.

1889- بول كارير، عالم كيمياء سويسري حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1937.

1926- إليزابيث الثانية، ملكة المملكة المتحدة.

1971 – سعد مينه، ممثل سوري.

من وفيات هذا اليوم:

1719- فيليب دي لاهير، عالم فرنسي في الرياضيات وعلم الفلك.

1965- إدوارد فيكتور أبلتون، عالم فيزياء إنكليزي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1947.

1996- جوهر دوداييف، رئيس الشيشان.

1997- سيد مكاوي، ملحن مصري.

أعياد ومناسبات:

ذكرى تأسيس مدينة روما.

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