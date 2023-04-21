بوشكوف: واشنطن ستضطر للتضحية بتايوان أو باقتصادها في تعاملها مع الصين

موسكو-سانا

أكد السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف أن نهج الهيمنة الذي تتبعه الولايات المتحدة قد يدفع الوضع في النهاية إلى الصدام مع دول مهمة كالصين.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بوشكوف قوله تعليقا على تصريح لوزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين حول “عدم استعداد واشنطن لقطيعة الصين”: إن هذا يعني أن الولايات المتحدة تجد نفسها بين خيارين، أحدهما التضحية بتايوان والآخر التضحية باقتصادها.

وأوضح بوشكوف قائلاً: “إذا ساد منطق الاعتماد الاقتصادي المتبادل المعتمد في الولايات المتحدة فسيتعين على الأخيرة التضحية بتايوان، وإذا ساد منطق الهيمنة فسيتعين عليها التضحية باقتصادها والصدام، وفي كلتا الحالتين تخسر الولايات المتحدة، ويبقى على الأمريكيين أن يحاولوا الحفاظ على الوضع الراهن، لكن من غير المرجح أن يناسب الوضع الراهن الصين التي تكتسب المزيد من القوة”.

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