فوتشيتش: المطالبات الغربية بانضمامنا للعقوبات ضد روسيا بدأت تثير ضجرنا

بلغراد-سانا

جدد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش التأكيد على رفض بلاده الانصياع للضغوط الغربية بفرض عقوبات على روسيا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن فوتشيتش قوله عقب محادثات جمعته مع وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم أمس: إن “صربيا لا تدعم العقوبات الغربية ضد روسيا وتتمسك بحيادها العسكري”، مضيفاً: إن الضغوط والمطالبات الغربية المتكررة لبلاده لفرض العقوبات باتت مصدراً للسأم والإزعاج.

وذكر فوتشيتش بجرائم حلف شمال الأطلسي بحق الشعب الصربي، موضحاً أن الثالث والعشرين من الشهر الجاري يوافق الذكرى الرابعة والعشرين للغارة الجوية التي شنتها قوات الناتو عام 1999 على مبنى الإذاعة والتلفزيون الصربي، والتي قتل فيها 16 من موظفيها.

وأكد فوتشيتش في وقت سابق أن صربيا لن تنسى عدوان حلف الناتو عليها وقصفها بقذائف اليورانيوم المنضب، وقال: يمكن أن ننسى فقط في حال لم يبق صربي واحد في الوجود.

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